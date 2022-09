Paura a Fiumicino, va a fuoco un appartamento: residenti in strada (FOTO – VIDEO)

Fiumicino. Un incendio improvviso che non ha mancato di suscitare un enorme panico tra i residenti, soprattutto perché pare si sia verificato all’interno di un appartamento abitato.

Fiamme e paura a Fiumicino: residenti in strada

Le fiamme pare abbiano preso il sopravvento e siano andate fuori controllo, una situazione che ha richiesto il pronto intervento degli operatori dei Vigili del Fuoco. Al momento alcuni residenti sono ancora in strada in attesa che il tutto vengo ripristinato.

Al momento ancora molti elementi rimangono interdetti, come la causa stessa che avrebbe generato l’incendio. Il fumo ha invaso anche le abitazioni circostanti, l’allarme è scattato nell’ultima ora di oggi, lunedì 19 settembre.

Incendio appartamento in via Bezzi

Quel che è certo è che le fiamme hanno colpito un appartamento situato su via Oder 5, nei pressi di via Bezzi, dove sono presenti le case popolari, dietro l’ex Biblioteca.

Le operazioni di VVF e soccorsi (VIDEO)

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che proprio in questi minuti stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’abitazione, così come dell’intera area. Sul posto anche le ambulanza, probabile presenza di feriti. Ecco le prime immagini delle operazioni, le riprese sono di Rosanna Sabella: