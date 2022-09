Ostia, incendio all’ex Blues Caffè: 3 uomini imprigionati dalle fiamme

La comunità di Ostia stamattina ha tremato a causa di un incendio che si è sviluppato nell’area in cui è situato il chiosco abbandonato ex Blues Cafè, tra piazzale Colombo e via Alessandro Geraldini.

Una fitta colonna di fumo ha richiamato l’attenzione dei soccorritori. E i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia locale.

I soccorritori sentono voci nella struttura in fiamme

A creare apprensione sono state le voci che provenivano dall’interno della struttura avvolta dalle fiamme. Tanta la paura per quanti erano rimasti imprigionati dal fuoco.

Gli agenti si sono precipitati all’interno del chiosco per portare in salvo le persone che si trovavano al suo interno. Si sono vissuti attimi concitati da parte dei soccorritori che non potevano immaginare in quale stato si trovassero le persone coinvolte dall’incendio.

Con l’aiuto di un’altra pattuglia della Polizia locale, gli agenti sono riusciti in breve a trarre in salvo 3 persone e un cane: un 60enne italiano, un 39enne e un 67enne romeni.

Uno dei tre uomini soccorsi era privo di conoscenza e gli agenti si sono subito attivati per portarlo fuori, allertando il 118 e i VVF che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme e ad avviare accertamenti del caso per stabilire le cause del rogo.

Le persone tratte in salvo dai caschi bianchi sono state medicate sul posto dal personale sanitario, a parte la paura non sembrano aver riportato conseguenza alcuna.