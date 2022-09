Roma, crolla il Globe Theatre a Villa Borghese: decine di ragazzi all’interno

Roma. Un intervento provvidenziale e delicato, con l’obiettivo di salvare la struttura e mettere in sicurezza anche i cittadini, preservando la loro incolumità.

Crolla il Globe Theater, paura nell’ultima ora

Un crollo improvviso di alcuni elementi strutturali ha interessato il Globe Theatre della Capitale, che si trova a Villa Borghese. La struttura è uno dei simboli teatrali della Capitale, da sempre gestita da compagnie molto rinomate e seguite.

Le operazioni sul posto

Le operazioni sono dell’ultima ora. A partire dalle ore 13:30 circa, quattro squadre VVF, un’autoscala, Carro Sollevamenti, Carro Crolli e nucleo SAF, stanno intervenendo all’interno di Villa Borghese per il crollo parziale di elementi strutturali del Globe Theatre. La situazione si è dimostrata particolarmente delicata, in quanto all’interno c’erano dei ragazzi che in quel momento stavano usufruendo della struttura colpita dal crollo.

Una decina di ragazzi all’interno

Una decina di ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco ed aiutati ad uscire dalla struttura assicurando gli stessi alle cure del 118 in discrete condizioni. Sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il ComandoProvinciale VVF di Roma, Funzionario di servizio, Capo Turno Provinciale, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza, al fine di portare avanti le operazioni e metter in completa sicurezza l’area interna e circostante.

La struttura a Roma

Il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti (precedentemente Silvano Toti Globe Theatre) è un teatro shakespeariano di Roma, fedele replica del Globe Theatre di Londra, il più famoso teatro del periodo elisabettiano. Da lì passano le migliori compagnie di Roma e non solo. Un simbolo per la città nella spettacolare cornice di Villa Borghese.