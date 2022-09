Ostia, a fuoco il chiosco Blues Cafè (FOTO)

Incendio questa mattina a Ostia nel chioschetto, l’ex Blues Cafè, che si trova in Piazzale Cristoforo Colombo. Per cause ancora tutte da accertare, le fiamme hanno interessato la struttura e sul posto, per domare l’incendio, che è stato di grosse dimensioni, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

L’incendio a Ostia

L’incendio è divampato poco dopo le 10 di questa mattina e le fiamme hanno interessato il chiosco Blues Cafè. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia sono arrivati sul posto e si sono subito messi al lavoro per estinguere l’incendio, di modeste dimensioni. Poi, hanno bonificato il sito.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, nessuna persona è rimasta coinvolta. E la viabilità sulla Colombo, già di per sé difficile per i pendolari, non è stata intralciata dall’incendio.