Roma, accende una sigaretta a letto e incendia l’intero appartamento: paura nel condominio

Roma. Mai scherzare con il fuoco. La sentenza è così veritiera da essere divenuta col tempo, nel linguaggio comune, una vera e propria espressione ricorrente, spesso usata con valore metaforico per riferirsi a situazioni particolarmente pericolose che possono rapidamente sfuggire di mano. Così come quella di questa mattina nella Capitale.

Incendio in appartamento a Roma

Stava fumando a letto, di primo mattino, forse in un momento di relax domenicale. Per questo, con ogni probabilità, deve aver abbassato la soglia dell’attenzione, e questo gli è costato l’appartamento. Per fortuna, solo quello, perché gli poteva andare peggio. Le segnalazioni arrivate alle centrali di Carabinieri e Vigili del Fuoco parlavano di una grossa fuoriuscita di fumo dal suo appartamento. Il loro intervento è risultato provvidenziale.

La dinamica dell’innesco e le operazioni

Un incendio improvviso si è sviluppato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 2 ottobre, intorno alle 8.00, precisamente in Via Francesco Caracciolo. L’appartamento coinvolto si trova al 5° piano di un condominio, ed è stato letteralmente invaso dalle fiamme, dall’interno, dopo l’incauto gesto del proprietario.

L’intervento di Carabinieri e VVF

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto, dopo le segnalazioni che parlavano di una intensa colonna di fumo in prossimità della zona coinvolta. Una volta sul posto, gli operatori hanno velocemente domato le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area circostante, nonché l’appartamento il cui titolare aveva involontariamente dato alle fiamme con la propria sigaretta.

Nessuna persona è rimasta ferita e i danni hanno riguardato solo parte dell’appartamento coinvolto. Stabile in sicurezza e persone fatte rientrare regolarmente nelle loro abitazioni, solamente un grande spavento per tutti i condomini in una tranquilla domenica mattina.