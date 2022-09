Roma, tremendo incendio distrugge un appartamento: famiglie evacuate

Roma. Un incendio devastante, divampato all’interno di un appartamento e che ha finito per distruggerlo completamente. Le fiamme non hanno dato scampo all’abitazione, ora completamente inagibile.

Incendio in un appartamento a Roma

Il rogo si è verificato oggi, sabato 17 settembre, intorno alle ore 16,25, quando la segnalazione è arrivata direttamente alla centrale dei Vigili del Fuoco che ha prontamente inviato due squadre VVF (9/A e 10/A) più l’autoscala, l’autobotte, il carro autoprotettori, con il funzionario di guardia, in piazza dei Vocazionisti.

Leggi anche: Incendio in garage, donna cerca di spegnere le fiamme ma resta intossicata

La segnalazione e la corsa dei VVF

La segnalazione parlava di un incendio in una abitazione collocata al secondo piano di una palazzina di tre in totale. Quando gli operatori sono giunti sul posto, le fiamme era già incredibilmente alte, mentre il fumo avvolgeva completamente l’intera palazzina, provocando molti disagi ai condomini in quel momento presi dal panico.

Appartamento divorato dalle fiamme (FOTO)

Dopo le operazioni, la palazzina è stata messa in sicurezza, ma l’appartamento è andato completamente distrutto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio e la presenza di eventuali danni strutturali alla struttura.

Alcune famiglie sono state provvisoriamente allontanate dalle proprie abitazioni. Operatori del 118 personale di Roma capitale ancora sul posto.