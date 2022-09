Roma, spaventoso incendio in un appartamento: anziana intossicata

Spaventoso incendio quello divampato poco fa, poco dopo le 15, a Roma, più precisamente in via Giovanni da Empoli, all’altezza del civico numero 6. Sul posto sono accorse cinque squadre dei Vigili del fuoco e il capoturno provinciale per domare le fiamme.

Anziana intrappolata nell’appartamento

Il rogo, per cause ancora da accertare, si è sviluppato al secondo piano di una palazzina. Una volta dentro, i soccorritori hanno raggiunto un’anziana rimasta intossicata dal fumo. La donna è stata “tirata” fuori dall’abitazione dai Vigili del Fuoco, che hanno fatto il possibile, ed è stata affidata al personale del 118, intervenuto sul posto.

Ora la donna è in ospedale, dove riceverà tutte le cure.

I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro, ma l’incendio sembrerebbe essere sotto controllo. In ogni caso, proseguiranno le operazioni di smassamento e verifica della struttura.