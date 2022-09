Incendio in una casa a Cerveteri, madre e figlio perdono tutto: parte una raccolta fondi online

Un incendio ha devastato una casa a Valcanneto, nel comune di Cerveteri. Le fiamme erano partite il 5 settembre dal garage della villetta in via Pergolesi. Adesso madre e figlio non hanno più nulla.

La raccolta fondi per aiutare Rossella e Lorenzo

L’intervento immediato dei vigili aveva consentito di spegnere le fiamme nel garage ma il giorno dopo un nuovo incendio è divampato nella casa, finendo così di distruggere le mura. Madre e figlio hanno perso tutto.

Su GoFundMe è partita così una raccolta fondi per aiutare madre e figlio che vivono a Valcanneto. Rossella lavora in un B&B a Roma, mentre Lorenzo va a scuola.

Leggi anche: Cerveteri, strangola e accoltella l’ex per gelosia: arrestato

“Lo scorso 5 settembre è scoppiato un incendio nel garage di Lorenzo e Rossella – scrive l’organizzatrice Cristina Masini – che ha provocato ingenti danni. La notte successiva il fuoco è divampato di nuovo e ha letteralmente distrutto il resto della casa”.

“In questo momento non hanno più niente. Vogliamo raccogliere dei fondi per aiutarli a ricomprare il materiale scolastico, i libri della scuola, lo zaino, vestiti e scarpe”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-lorenzo-e-rossella