Notti ‘brave’ tra Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli: alcol alla guida e droga, i controlli dei Carabinieri

Controlli serrati dei Carabinieri in questo fine settimana per contrastare e prevenire i fenomeni della cosiddetta mala movida. In tal senso i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno svolto una serie di controlli sul litorale romano tra i comuni di Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli. Questo il bilancio.

Guida in stato di ebrezza sul litorale romano

In particolare nella notte i Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale denunciando 4 persone che, a seguito di doppia rilevazione etilometrica, sono risultate alla guida delle proprie autovetture con tasso alcolemico proibito.

Denunciato 42enne romano per droga

I Carabinieri hanno anche denunciato un 42enne romano trovato in possesso di 4,5 g circa di cocaina, in dosi, e di un bilancino elettronico di precisione. Segnalati alla Prefettura inoltre altri 5 giovani trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish per uso personale.

