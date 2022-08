Aggressione omofoba: 17enne presa a sassate per le sue preferenze sessuali

Una 17enne di Cisterna di Latina, ieri, è stata presa di mira da alcuni giovani che la hanno apostrofata con parole sgradevoli, epiteti volgari. All’inizio un’aggressione verbale che in breve si è trasformato in altro.

L’aggressione

Le parole non sono bastate ai ragazzi che hanno preso di mira la giovane. Ad un certo punto le hanno lanciato contro un sasso che l’ha colpita su uno zigomo.

Un gesto ingiustificabile che pare sia scaturito dalle preferenze sessuali della ragazzina ancora minore. Una violenza che la stessa vittima non ha accettato passivamente.

La ragazza pubblica la sua foto ferita sui social e sporge denuncia

Immediatamente dopo i fatti la vittima ha pubblicato sui social il suo volto ferito e si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina per sporgere denuncia. Le indagini sono state avviate immediatamente. I militari sono sulle tracce degli aggressori. In breve questa brutta storia potrebbe avere uno svolta.

La solidarietà dell’amministrazione comunale

Venuta a conoscenza dell’accaduto l’amministrazione ha voluto esprimere solidarietà alla giovane vittima dell’aggressione con un messaggio.

“L’Amministrazione comunale di Cisterna – si legge nella nota . esprime la più ferma condanna per l’aggressione a sfondo omofobico e transfobico subita da un nostro giovanissimo concittadino nella giornata del 30 agosto. Da parte nostra, oltre ad esprimere la nostra più convinta solidarietà alla vittima che con grande coraggio ha denunciato pubblicamente l’accaduto, ribadiamo il nostro impegno e i nostri sforzi per fare di Cisterna una città rispettosa dei diritti e delle minoranze. La giovane età delle persone coinvolte deve interrogare la nostra comunità sul lavoro educativo e culturale da svolgere insieme alla scuola e alle famiglie perché simili fatti non si verifichino mai più”.