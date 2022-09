Incendio in garage, donna cerca di spegnere le fiamme ma resta intossicata

Una donna è rimasta intossicata a causa di un incendio che si è sviluppato in un garage. È successo alle 14 e 30 di oggi a Valcanneto, in via Pergolesi, nel Comune di Cerveteri.

La corsa dei Vigili del fuoco per spegnere il fuoco

I Vigili del fuoco sono accorsi e hanno trovato fiamme alte nel garage di un edificio quadrifamiliare. L’intervento immediato dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse anche nel resto dell’edificio.

Intanto, però, la proprietaria di un appartamento, una 47enne che si era resa conto dell’incendio e aveva chiamato i soccorsi era scesa in quel garage per spegnere le fiamme. Una scelta che le ha provocato una intossicazione a causa dei fumi che ha inalato.

Donna intossicata trasportata in ospedale

I Vigili del fuoco l’hanno tirata fuori e affidata alle cure dei sanitari del 118 che ‘hanno trasportata all’Aurelia Hospital.

Garage e sala hobby hanno subito serie danni a causa del rogo, ma per fortuna l’appartamento non ha riportato danni più seri seppure è stato invaso dal fumo.

Interdetti all’uso una parte della sala e un bagno che si trovavano proprio sopra il garage. Nessun danno invece per gli altri re appartamenti.