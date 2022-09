Il fuoco divora la ‘baracca’ abitata da quattro stranieri: paura a Roma est nella notte (FOTO)

Paura nella notte appena trascorsa nel quadrante Roma est dove un incendio ha mandato in fumo un’abitazione di fortuna abitata da quattro persone straniere. L’incendio è scoppiato intorno alle 23.30 di ieri sera ma le operazioni di spegnimento proseguono tuttora.

Incendio a Rocca Cencia

Nello specifico le fiamme sono divampate in una struttura situata in Via Bottidda al civico 14, in zona Rocca Cencia. La struttura più grande andata a fuoco, di circa 200 mq, era abitata da quattro persone extracomunitarie come detto ma fortunatamente nessuna di loro è rimasta coinvolta nel rogo. Sul posto sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco considerando che all’interno vi era una consistente quantità di materiali di vario genere. Sul posto è presente anche il personale di Roma Capitale e i sanitari del 118.

