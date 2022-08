Roma, terribile incendio in un appartamento: due cagnolini restano intrappolati, grave un uomo

Spaventoso incendio quello divampato questa notte, intorno alle 2, a Roma, in un appartamento in via Giuseppe Valmarana, all’altezza del civico 6. Per cause ancora tutte da accertare, una lavasciuga, all’interno di un appartamento al secondo piano dello stabile, ha preso fuoco. E sul posto, per domare immediatamente il rogo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Uomo in codice rosso

Due cagnolini, che si trovavano proprio lì dove è scoppiato l’incendio, sono stati tratti in salvo. Mentre un uomo anziano con problemi respiratori, che vive al terzo piano, è stato soccorso e affidato alle cure del personale sanitario del 118. L’uomo è arrivato in ospedale in codice rosso a causa dell’intenso fumo inalato e ora si trova ricoverato. La struttura, invece, non ha dovuto fare i conti con i danni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri: ora bisognerà capire cosa ha scatenato l’incendio.