Roma, cittadini segnalano il pericolo al Municipio ma l’amministrazione non risponde: così scoppia l’incendio (VIDEO)

Roma. Ci sono roghi dolosi e roghi spontanei. Ma anche quando si tratti di questi ultimi, il confine con il dolo è molto labile se consideriamo che la causa è sempre l’uomo, la sua noncuranza nei confronti del territorio, che crea le condizioni ideali perché si appicchi un incendio improvviso in grado di mettere a repentaglio la salute e l’incolumità dei cittadini.

Incendio improvviso a Ponte Mammolo

Nello specifico, nella zona di Ponte Mammolo, proprio nella giornata di ieri, martedì 23 agosto, le fiamme hanno divorato un’intera zona nei pressi di Via Giovanni Palombini. La causa? Come dicevamo la noncuranza delle sterpaglie nel periodo estivo che, unito al caldo, al vento e al resto, hanno generato le condizioni ideali per un rogo. Le fiamme hanno interessato tutta la zona ”verde” nei pressi della quale erano parcheggiate diverse vetture che hanno rischiato così di essere coinvolte nel rogo.

Lo sfogo dei cittadini su Facebook

Come gli stessi cittadini hanno ricordato, le autorità competenti erano state avvisate più volte della criticità della situazione e del pericolo di incendi in quella zona, a causa delle sterpaglie accumulatesi nel tempo. Sulla pagina Facebook ”Dillo a Noi Roma”, arriva lo sfogo: ”PURTROPPO NON VENIAMO MAI ASCOLTATI, PERCHÉ ASCOLTARE IL POPOLO PER CHI COMANDA EQUIVALE AD ESSERE POPULISTI…VERGOGNA”, scrive l’utente del post sulla pagina social. E poi, ancora: ”I RESIDENTI AVEVANO AVVISATO IL MUNICIPIO DELLA SITUAZIONE CHE ERA A RISCHIO, MA COME SEMPRE IL CITTADINI NON VENGONO ASCOLTATI…SI È RISCHIATA L’EVACUAZIONE DI TUTTI…TOC TOC GUALTY”.

Il video dell’incendio

Insomma, le accuse sono chiare e dirette: un’amministrazione che non ascolta le segnalazioni e non provvedere a mettere in sicurezza le zona a maggior rischio. I risultati, poi, di uno scarso interesse nei confronti del territorio, non tardano ad arrivare. Ecco il video dell’incendio di ieri a Ponte Mammolo: