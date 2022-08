Fiano romano: bruciano sterpaglie e rifiuti, fumo vicino alle abitazioni (FOTO)

Incendio questa mattina, martedì 16 agosto 2022, nella zona di Fiano Romano. Fiamme sono divampate in Via Bologna con l’incendio che ha interessato alcune sterpaglie e rifiuti presenti lungo la zona. Minacciate anche alcune abitazioni. Sul posto, dalle ore 10.00, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Al momento per ciò che riguarda le cause del rogo non si esclude alcuna pista.

Seguiranno aggiornamenti – Foto Samuele Fioravanti