Ponte Salario, vasto incendio a ridosso dell’accampamento abusivo: a fuoco bosco e rifiuti

Ancora incendi a Roma. Nella serata di ieri un vasto incendio boschivo ha interessato Ponte Salario altezza Salario Center. In via Salaria direzione raccordo il fumo ha invaso completamente la carreggiata ed è stato necessario l’intervento della polizia locale per segnalare agli utenti gli operatori antincendio su strada.

Bruciati alberi e rifiuti vicino l’accampamento

Le fiamme hanno coinvolto non solo le sterpaglie e l’area verde, ma anche cumuli di rifiuti limitrofi alle baracche abusive. Nell’area dell’incendio infatti insiste da anni ormai un piccolo insediamento abusivo, limitrofo a quello più grande che si estende lungo le sponde del fiume Aniene.

In mezzo al boschetto in fiamme i tantissimi rifiuti di ogni tipo hanno sprigionato un denso fumo nero dall’odore acre.

Numerose squadre di soccorritori

L’intervento dei soccorritori è durato almeno 3 ore e sono state impegnate diverse squadre della protezione civile assieme ai vigili del fuoco. I mezzi si sono posizionati sia in un senso di marcia sia nell’altro, in quanto l’incendio aveva interessato tutta l’area.

Pochi, fortunatamente, i disagi alla circolazione, visto il giorno di festa.

Le proteste dei residenti

Quasi ogni sera i residenti segnalano la presenza di odore acre nell’area e fumo che si riversa sulla Salaria altezza svincolo Olimpica. I gruppi di quartiere sono sempre in fermento, un continuo tam tam di segnalazioni di aria irrespirabile o di roghi tossici in atto. Solo poche settimane fa un vasto incendio di rifiuti abbandonati ha interessato un’area limitrofa sull’Olimpica rendendo l’aria nel quadrante irrespirabile per molte ore.