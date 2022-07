Roma brucia ancora, 3 maxi roghi in due ore: le fiamme arrivano alle case

Roma. Ormai gli incendi sono entrati nella consuetudine di questa estate rovente della Capitale, e pur non essendo la prima in cui le fiamme mettono a dura prova i cittadini e gli operatori dei Vigili del Fuoco, ogni volta è come se fosse la prima, dal momento che il fuoco non finisce di distruggere, bruciare e contaminare l’aria delle zone tutte intorno.

3 incendi nel giro di una sola ora

nel giro di 2 ore, almeno 3 incendi boschivi di vaste dimensioni nell’area del III Municipio. La situazione più critica si è registrata al Nuovo Salario. Qui l’incendio ha interessato parte della collina della stazione fino a spingersi a Serpentara. Nel pomeriggio di oggi, sabato 23 luglio, sono divampati,, almenodi vaste dimensioni nell’area del. La situazione più critica si è registrata al Nuovo Salario. Qui l’incendio ha interessato parte della collina della stazione fino a spingersi a Serpentara. Fiamme e paura hanno contrassegnato il pomeriggio, le persone si sono riversate in strada per via del fumo che aveva avvolto completamente piazza Vinci.

Fiamme senza freno

Le fiamme non si accontentano mai del luogo in cui nascono, e anche questa volta si sono spinte fino alle abitazioni coinvolgendo persiane e parte dei terrazzi. Nonostante non si tratti dell’unica emergenza, immediata è stata, anche questa volta, la risposta della protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine che sono intervenuti sul posto.

Le operazioni di spegnimento

Per dare supporto alle operazioni, si è reso necessario anche l’invio di un elicottero e di diverse autobotti con il rifornimento di acqua per sedare le fiamme. Ma non si è trattato dell’unico caso del giorno, come dicevamo. Nello stesso frangente, è divampato anche un altro incendio boschivo in via Feo Balcari che ha coinvolto un enorme campo.

Catastrofe naturale

E poi, come se il caso si stesse accanendo contro la città, negli stessi minuti in via della Cesarina un vasto incendio boschivo ha interessato un grosso tratto bruciando alberi, arbusti, ulivi e sterpaglie. Anche in questo caso è stato enorme ed immediato il dispiegamento di forze in campo da parte della protezione civile e dei Vigili del Fuoco.

(Foto Reporter Montesacro)