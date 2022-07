Incendio nella Pineta di Castel Fusano: uomo resta bloccato nel Castello Chigi, salvato

Era rimasto bloccato all’interno del Castello Chigi, nella stanza al secondo piano. Fuori, a pochi passi da lui, lo spaventoso incendio che ieri pomeriggio, poco dopo le 17, è divampato nella Pineta di Castel Fusano. Prima una nube di fumo, poi le alte fiamme nell’area dell’ex Country Club, nella zona che costeggia il canale dei Pescatori. E gli ‘angeli’ della Polizia Locale, che erano in servizio di controllo sulla via del Mare, che hanno cercato di fare il possibile, di mettere in sicurezza l’area e di dare supporto ai vigili del fuoco e alla protezione civile.

Salvato all’interno di Castello Chigi

Sono stati proprio loro, i caschi bianchi del X Gruppo Mare, a notare una donna, che si sbracciava per richiamare l’attenzione e segnalare la presenza di alcune persone bloccate all’interno di Castello Chigi, lambito dalle fiamme. Una volta raggiunto il palazzo e vedendo che il fuoco era in procinto di avvolgere l’edificio, due degli agenti sono entrati dentro. E lì, in una delle stanze al secondo piano, hanno trovato l’uomo, che era rimasto bloccato.

I due operanti, tra cui una agente assunta solo alcuni mesi fa, sono riusciti a portarlo in salvo: lo hanno accompagnato fuori dal Castello e hanno fornito aiuto anche a una donna, che si trovava già all’esterno nel tentativo di chiamare i soccorsi.

Salvati anche due cagnolini

Gli agenti sono riusciti a trarre in salvo anche due cagnolini, poi hanno chiesto aiuto alla Protezione Civile per recuperare un cavallo, che era in quell’area, lì dove le fiamme si stavano facendo sempre più minacciose. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore e anche questa mattina hanno portato avanti le operazioni di bonifica.