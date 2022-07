Meteo, dopo l’ondata di caldo arrivano i temporali: quando sono previste le piogge

Il caldo non sta dando tregua. Anzi, le ondate di calore aumentano: cambiano i nomi degli anticicloni, ma non le temperature, che sono sempre altissime. E la domanda di molti, da Nord a Sud, in un periodo di forte siccità è la stessa: quando pioverà?

Quando pioverà in Italia?

Ancora troppo presto per avere una certezza, ma come riporta il Meteo Giornale, stando alle informazioni diffuse del centro meteo europeo e dal NCEP ci sarà una ripresa delle precipitazioni su Alpi, Prealpi e pianure del Nord Italia. Questo ad agosto, quando dovrebbero esserci piogge nella media anche in Sardegna e Sicilia.

Le previsioni per il mese di agosto

Il mese di agosto inizierà con un’ondata di caldo e si continueranno a sfiorare, molto probabilmente, i 40°C. Poi, però, le temperature dovrebbero iniziare a calare alla fine della prima decade del mese nel Nord Italia, dove sono previsti brevi temporali. Dopo ferragosto, invece, dovrebbe esserci un cambiamento, quindi piogge che potrebbero raggiungere le coste tirreniche e la Sardegna. Ancora niente di certo, ma forse ad agosto un po’ di precipitazioni ci saranno. Dopo un’estate torrida, dove alla prima pioggia molti hanno gridato al ‘miracolo’.