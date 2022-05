Roma, incendio improvviso sulla Pontina: code e traffico fermo

Roma. Un incendio improvviso sulla Pontina che ha creato code ed ha bloccato momentaneamente il traffico. Il fuoco è divampato precisamente ad altezza Castel Romano, chilometro 23,500 in direzione Latina.

Le segnalazioni dei cittadini e della Locale intervenuta sul posto per la viabilità parlano al momento di sterpaglie che sarebbero andate a fuoco creando forti disagi per il transito. Sono in corso le operazioni per decongestionare le code e mettere la zona in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore