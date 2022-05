Roma, investito un cinghiale sulla Pontina e traffico in tilt

Roma. Pecore, cavalli, auto e, non potevano mancare, anche i prolifici cinghiali. Questa la fauna che ogni giorno attraversa la pontina, una delle arterie principali che portano alla Capitale e che puntualmente viene presa d’assalto da traffico giornaliero, soprattutto in mattinata.

Cinghiale investito sulla Pontina

Si tratta di una strada davvero pericolosa, in cui il tasso di incidenti, tamponamenti è davvero molto alto, e questo a causa anche dell’alta velocità raggiunta dagli automobilisti durante la traversata. Questa volta, però, un ungulato è stato travolto in pieno sulla corsia laterale della pontina, ad altezza Tor de Cenci.

Leggi anche: Cinghiali a Roma, si allarga la zona rossa e arrivano le ultime direttive per l’abbattimento

Traffico e viabilità

L’investimento, oltre al grande spavento, ha generato tutta una serie di disagi per il traffico e gli automobilisti: traffico dall’EUR per lavori + incidente. Sul posto gli operatori del traffico per l’ausilio allo scorrimento e per la rimozione dei detriti.