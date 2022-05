Roma, automobilisti increduli: un cavallo al galoppo nel traffico della Pontina (FOTO)

Roma. Più di un automobilista è stato costretto a stropicciarsi gli occhi quando lo ha visto. Immaginiamo la scena: siamo alla guida della nostra auto, sulla Pontina, e da veri eroi quotidiani decidiamo di affrontare l’eterno girone del traffico mattutino per dirigerci verso il nostro amato lavoro. Quando, all’improvviso, una visione estatica confonde la nostra realtà: un cavallo libero, al galoppo sulla Pontina, tra le auto che sfrecciano a velocità.

Cavallo al galoppo sulla Pontina

Certo, c’è bisogno di un grande sforzo di realismo per capire che non si sta sognando, nonostante l’orario, nonostante la stanchezza e il sonno mattutini. Quel cavallo esiste davvero ed era tranquillamente al galoppo sulla strada, precisamente nei pressi dell’uscita Castel Romano, in direzione Latina. La visione è andata in scena questa mattina presto, martedì 3 maggio, ed ecco le foto scattate dagli automobilisti di passaggio.

Una pecora contromano sulla Pontina

Forse qualcuno lo ricorderà, perché una scena del genere è davvero difficile da dimenticare, ma un paio di settimane fa c’era stato un caso simile, che ha letteralmente destabilizzato traffico e viabilità. Una pecora che correva in senso opposto a quello di marcia, sempre sulla Pontina.

Pericolo sulla strada tra Spinaceto e Tor De’ Cenci

In quel caso, la situazione era molto più complicata, dal momento che l’animale, totalmente disorientato, stava zigzagando tra le auto che hanno fatto di tutto per non investirla. Il fatto era accaduto di sera, intono alle 19.15, tra Spinaceto e Tor De’ Cenci, in direzione Roma. L’animale era certamente scappato a qualche allevamento e correva all’impazzata in mezzo alle auto. Il tutto si era concluso con l’arrivo degli agenti della Locale, i quali dopo qualche tempo erano riusciti a catturare la pecora e a portarla via dalla strada.