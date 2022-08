Ancora incendi nella Pineta di Castel Fusano: le fiamme nelle sterpaglie diventano roghi

Ostia. Un altro incendio, l’ennesimo, nel cuore della Pineta di Castel Fusano. Con tutta probabilità si tratta di un altro gesto criminale che sta mettendo a rischio, ancora una volta, questo patrimonio verde del litorale romano.

L’estate è torrida, gli incendi spontanei non si sono mai fermati. Ma a questi si aggiungono anche le scellerataggini di chi sembra essere munito di una scarsa, se non nulla, sensibilità per la natura e la salute comune.

L’incendio di questa mattina a Castel Fusano

L’ultimo rogo è stato registrato proprio questa mattina, 9 agosto, intorno alle 11.00 circa. La segnalazione pare sia partita da un gruppo di cittadini che hanno avvistato le prime avvisaglie di quello che sarebbe stato un incendio vero e proprio, partito dalle sterpaglie e poi propagatosi anche per diversi metri. Il fogliame secco, unito al vento e alle alte temperature, poi, hanno fatto il resto.

Le operazioni di spegnimento

Immediato è stato l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono munite anche di mezzi aerei, quali un canadair e diversi elicotteri per meglio monitorare e preservare la zona dalle fiamme.

La fitta vegetazione è stata velocemente attraversata dalle fiamme, e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate oltre un’ora. Per fortuna, ora, l’incendio è domato e l’area è stata nuovamente messa in sicurezza.