Ponte Mammolo, maxi controlli della polizia: uomo tenta di fuggire, inseguito nel traffico

Enorme dispiegamento di poliziotti, oggi, in zona Ponte Mammolo. Sono in corso i regolari controlli della Polizia in tutta l’area, compresa la stazione. Volanti, moto e anche personale a piedi per fermare e controllare che non vi siano irregolarità di alcuna sorta. E nel corso di queste attività che oggi, 1 febbraio 2022, intorno alle 18.00, sembrerebbe che un uomo abbia tentato di compiere un furto in un market nei pressi del parcheggio di Rebibbia, fuggendo poi nel traffico. Parrebbe che ne sia scaturito un inseguimento a piedi a cui, in seguito, si sono aggiunte anche due moto della Polizia.

Non molto distante dalla zona, a Montesacro, questa mattina è stato rinvenuto un uomo ferito e in fin di vita all’interno di un giardino condominiale. Una volta portato all’ospedale i medici hanno scoperto che all’interno dell’ascella dell’uomo vi era una pallottola M.P.G., 38 anni, di origine romena. L’uomo è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I.

Seguono aggiornamenti.