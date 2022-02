Orrore a Roma: «Nel baule c’è mia madre», la donna era morta da mesi

Macabro ritrovamento ieri pomeriggio a Roma, nella zona dell’Esquilino. Una donna è stata ritrovata morta all’interno di una cassapanca. Stando alle prime informazioni disponibili la vittima, che aveva 91 anni, era morta da mesi. A fare la scoperta la Polizia ieri sera poco prima dell’ora di cena, intorno alle 19.50 di lunedì 31 gennaio 2022.

Leggi anche: Dramma nel bosco, cacciatori scoprono il cadavere di un uomo

Donna trovata morta a Roma in un baule all’Esquilino

Gli agenti della Polizia di Stato si trovavano già sul posto per eseguire uno sfratto giudiziario. Una volta dentro l’appartamento un uomo di 50 anni, paziente psichiatrico, ha riferito loro che in un baule c’era il cadavere della mamma, morta mesi prima. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: sarà ora l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Leggi anche: Choc in appartamento: trovato il cadavere di una donna in stato di decomposizione