Paura nella notte, fiamme in una villetta: l’incendio coinvolge la casa confinante (FOTO)

Incendio nella notte a Mazzano Romano, Comune di circa 3.000 anime vicino al Lago di Bracciano in Provincia di Roma. Intorno alle 5.00 un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato in una villetta provocando ingenti danni.

Leggi anche: Choc al lago di Bracciano, immersione finisce in tragedia: morto 48enne

Incendio a Mazzano Romano oggi

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme tuttavia hanno recato danni anche all’abitazione confinante. Sul posto, lungo la strada vicinale Monte San Pietro, sono presenti i carabinieri di Bracciano ed il personale del 118, oltre che agli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti per domare il rogo.

Leggi anche: Bracciano. Il suo cane scappa e rischia di essere investito: salvato dai Carabinieri