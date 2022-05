Macabra scoperta a Bracciano: ‘Aiuto, c’è un uomo impiccato’

Stava passeggiando con il suo cane vicino al lago di Bracciano quando davanti ai suoi occhi si è presentata una scena terribile, che sicuramente farà fatica a dimenticare. A togliere dalla mente l’immagine di quell’uomo impiccato con una corda su una trave. Questo, infatti, è quello che ha visto una signora, che si trovava sul lungolago Argenti, all’altezza del ristorante Le Papere, e che questa mattina ha subito lanciato l’allarme.

Uomo impiccato a Bracciano

Ancora non è stata resa nota l’identità dell’uomo, che potrebbe avere tra i 60 e i 65 anni, con tratti somatici riconducibili al centro o all’est Europa. Quello che è certo è che sul caso stanno indagando i Carabinieri per fare luce sulla vicenda: al momento, nessuna pista è esclusa, neanche quella di un folle ed estremo gesto.

Le indagini dei Carabinieri

Sul corpo, stando a una prima analisi del medico legale, non sembrerebbero esserci segni di violenza, oltre all’asfissia meccanica legata alla corda. La salma è stata portata al Padre Pio di Bracciano ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che deciderà se far effettuare o meno l’autopsia. Che potrebbe essere sicuramente ‘preziosa’ per ricostruire quello che è successo.