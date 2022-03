Dramma in provincia di Latina: studentessa 18enne si impicca in casa a Scauri

Terribile tragedia ieri sera in provincia di Latina. Una studentessa di soli 18 anni si è tolta la vita impiccandosi nella sua abitazione. A fare la drammatica scoperta i familiari, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. E’ successo a Scauri, in un appartamento nei pressi del lungomare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane Noemi Mura.

Scauri, 18enne si toglie la vita impiccandosi

Presenti anche i carabinieri della stazione di Scauri e i colleghi della compagnia di Formia, diretti dal Maggiore Michele Pascale, che hanno appurato che la morte della ragazza è dovuta a un suicidio. Non si conoscono le motivazioni del gesto compiuto dalla studentessa, che non aveva dato segni che potesse far presagire una fine così tragica.

La veglia di preghiera per ricordare Noemi

Questa sera, a partire dalle 21:00, gli studenti che erano in classe con lei al Liceo Scientifico Statale Leon Battista Alberti, insieme al dirigente scolastico Amato Polidoro, faranno una veglie di preghiera per ricordare Noemi. La ragazza era molto dinamica e a scuola era vice capo redattrice del giornale “Il Liceale”. amava l’arte e la recitazione e avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Beatrice nel progetto teatrale del registra Maurizio Stammati dedicato a Dante.

Il ricordo della scuola

Sulla pagina Facebook della scuola lei si presentava in questo modo. “Salve a tutti, mi chiamo Noemy Mura e frequento il 5B! È oramai il mio quinto anno al giornale scolastico e il primo anno che ho l’onore di ricoprire il ruolo di vice caporedattrice. Sono molto esuberante ed estroversa, mi piace disegnare, la musica e gli animali ( però non sono vegetariana eh). All’interno nel giornale ricopro il ruolo di vignettista, detto questo buona giornata”.

E la scuola la ricorda così: “Noemy è un angelo… ha percorso con noi un lungo tratto di strada regalandoci spesso il suo sorriso e la sua allegria. La nostra Redazione è cresciuta insieme a lei in questi cinque anni ed ora che tanti progetti si aprivano davanti a lei, il suo cammino con noi bruscamente si è interrotto, ma continuerà ancora ad esserci accanto, con la sua leggerezza, attraverso gli occhi delle stelle. Siamo vicini alla famiglia con cui condividiamo questo immenso dolore, custodendolo nelle nostre menti e nei nostri cuori. Ciao Noemi Ypsilon”!

Il messaggio del sindaco di Minturno

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha voluto esprimere il suo dolore. “E’ un giorno molto triste per la nostra Comunità, uno di quei giorni che si porta dietro una sofferenza indicibile, un enorme sgomento, amare riflessioni, qualche lacrima, e il desiderio di stringere a se gli affetti più profondi. Signore dona loro la forza di continuare a vivere”, ha scritto sulla sua pagina Facebook.

I funerali di Noemi

I funerali di Noemi si svolgeranno domani mattina, martedì 8 marzo, alle ore 10:00, a Scauri, nella chiesa di Santa Albina. Le esequie saranno officiate dal parroco Don Antonio Cairo. Il dirigente scolastico ha annunciato che tutte le attività scolastiche sono state annullate fino alle 13:30 per permettere a tutti gli studenti di partecipare al funerale di Noemi. La redazione si unisce al cordoglio dei genitori e del fratello.