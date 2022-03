Choc al lago di Bracciano, immersione finisce in tragedia: morto 48enne

Tragedia al Lago di Bracciano, dove un sommozzatore ha perso la vita durante un’immersione. L’uomo, un 48enne di Civitavecchia, si era recato a Trevignano per fare lezione di immersioni nel lago, insieme ad un suo allievo. Intorno all’ora di pranzo però è avvenuta la tragedia.

Sub perde la vita al lago di Bracciano

Il 48enne si trovava a circa 50 metri di profondità quando ha avuto un malore. L’allievo che era con lui ha lanciato immediatamente l’allarme allertando le forze dell’ordine e il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e un’elisoccorso. Purtroppo però al loro arrivo il sub era già deceduto, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri. I militari hanno posto sotto sequestro l’attrezzatura dei due sommozzatori, affidandola ad un perito per essere analizzata. La salma invece è stata trasferita in ospedale dove verrà sottoposta ad autopsia.