Bracciano. Il suo cane scappa e rischia di essere investito: salvato dai Carabinieri

Non riusciva a darsi pace e aveva iniziato a vagare per Bracciano alla ricerca del suo amico fedele a quattro zampe, quel labrador che era riuscito a fuggire dal giardino della sua abitazione. Così, aveva pensato bene di perlustrare e passare al setaccio tutta la zona, ignaro che il cane si trovasse in buone mani perché era stato messo in salvo dai Carabinieri.

Cane gironzola tra le macchine a Bracciano

I militari della Compagnia di Bracciano, infatti, avevano appena iniziato il turno di servizio quando, nei pressi di una rotonda molto trafficata, hanno notato un cane gironzolare tra le macchine. Un pericolo per lui e per tutti gli altri automobilisti. Ma i Carabinieri non ci hanno pensato due volte: hanno fermato l’auto, hanno azionato i dispositivi luminosi per segnalare il pericolo, e sono scesi con l’obiettivo di avvicinarsi, con cautela, all’animale.

Labrador tratto in salvo

Il cane si è dimostrato subito amichevole e molto affettuoso, così i Carabinieri hanno recuperato una corta e lo hanno portato nella Caserma, che era poco distante. Qui hanno avuto modo di controllare il microchip e, grazie all’aiuto delle guardie zoofile di Bracciano, sono riusciti a risalire al proprietario. A quell’uomo che lo stava cercando disperatamente e che, grazie ai militari, ha potuto riabbracciare e coccolare il suo amico fedele.