Aprilia, scontro frontale tra due auto: feriti i conducenti

Un incidente è avvenuto ad Aprilia nel pomeriggio di oggi 24 ottobre 2022 intorno alle 16. Due auto si sono scontrate frontalmente su via dei Giardini. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.

Incidente ad Aprilia, scontro frontale tra due auto

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 lungo via dei Giardini ad Aprilia. Le dinamiche non sono ancora chiare ma a rimanere feriti i due conducenti delle rispettive automobili. Un uomo di 47 anni e uno di 48. Entrambi hanno riportato ferite lievi come escoriazioni. Uno dei conducenti è stato trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto anche il 118.

(Foto di Laura Petrarca)