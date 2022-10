Distratta dall’incidente all’incrocio investe mamma col passeggino: bimba di 2 anni in Ospedale

Si è distratta un attimo, forse “attirata” dall’incidente che era avvenuto poco prima nel medesimo incrocio. E così non si è accorta di una mamma che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il passeggino al cui interno c’era una piccola bimba di appena due anni. Inevitabile quindi l’impatto anche se fortunatamente la velocità di marcia era bassa. E’ successo nel weekend a Ciampino, ai Castelli Romani.

Mamma e bimba di due anni investite a Ciampino

Nello specifico, stando a quanto ricostruito, nell’incidente è rimasta coinvolta un’autovettura e un pedone, la mamma che portava la figlioletta di due anni col passeggino per l’appunto. La conducente dell’auto, forse distratta dalla presenza dei Carabinieri che stavano rilevando un altro incidente avvenuto nello stesso incrocio poco prima, esattamente tra via IV Novembre e viale del Lavoro, svoltando proprio da viale del Lavoro verso la stazione ferroviaria ha urtato, per fortuna a bassissima velocità, la signora che attraversava sulle strisce. Immediatamente la donna si è fermata a prestare soccorso. La piccola, trasportata insieme alla madre presso un ospedale della Capitale, è stata poi dimessa nella stessa serata fortunatamente senza conseguenze di rilievo.

Il primo incidente in centro a Ciampino

Per quanto riguarda il primo sinistro invece a rimanere coinvolti sono stati un’auto che nello svoltare a sinistra su viale del Lavoro provenendo da via IV Novembre ha impattato uno scooter fermo all’incrocio. Fortunatamente il conducente del veicolo a due ruote, anche se caduto a terra, non è stato ferito mentre lo scooter ha riportato danni dovuti all’impatto con il manto stradale. Sul posto, in questo caso, sono intervenuti i Carabinieri.

