Incidente tra ambulanza, polizia e moto al Vivaro: è Claudio Lemma il centauro morto

E’ Claudio Lemma il centauro di 44 anni che ha perso la vita nell’incidente di ieri su via Pratoni del Vivaro, nel territorio del Comune di Velletri. L’incidente ha coinvolto un’ambulanza e un blindato della polizia penitenziaria di Velletri.

L’incidente al Vivaro

Claudio Lemma, ingegnere alla Bridgestone di Pomezia, viaggiava a bordo della sua Ducati nel pomeriggio di ieri, quando è rimasto coinvolto in un tragico incidente: uno scontro tra un furgone della Polizia Penitenziaria, con a bordo quattro agenti, e un’ambulanza della Cooperativa dializzati di Ardea, nella quale viaggiavano l’autista e un’infermiera. Ad avere la peggio è stato Claudio, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato sbalzato dalla moto facendo un volo di oltre venti metri. Per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Chi era la vittima Claudio Lemma

Claudio Lemma era originario di Rocca Priora, ma da qualche anno risiedeva a Rocca di Papa, in via Vecchia di Velletri e lavorava a Pomezia. Claudio è morto lasciando i familiari tra cui la compagna e il fratello. Lo zio invece è il proprietario di un’autofficina a Rocca Priora, molto conosciuto nel territorio. Sui social sono decine i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 44enne da parte di amici, familiari e conoscenti.

La salma dell’uomo è stata trasferita al Policlinico di Tor Vergata, dove verrà effettuato l’esame autoptico disposto dalla Procura di Velletri.