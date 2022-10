Ostia, provocano un incidente e fuggono senza prestare soccorso. Fermate 2 persone

Schizzavano per le vie di Ostia a bordo di una BMW, i due soggetti che questa mattina presto hanno dato vita a un brutto incidente all’incrocio di via delle Repubbliche Marinare. Una volta compiuto l’incidente, le due persone hanno provato a darsi alla fuga con un’altra automobile. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine, ha permesso il loro fermo.

Le dinamiche dell’incidente a Ostia

Sulla faccenda sappiamo come il BMW, guidato dai due soggetti, corresse oltre i limiti di velocità nella zona di Ostia. Provenendo da via Marcello Pucci Boncambi, qui non avrebbe rispettato il dare precedenza dell’incrocio tra via Giovanni Garau e lo stradone di viale delle Repubbliche Marinare. A dare un aspetto losco alla faccenda, gli istanti successivi allo scontro tra le due autovetture e una Citroën grigio metallizzata, che ha visto schiantarsi l’auto sportiva tedesca contro il portello del guidatore.

I due uomini a bordo del BMW, sarebbero scesi dall’automobile e caricato valigie e borse a bordo di una terza automobile. Tutto questo, senza prestare i primi soccorsi all’altro mezzo incidentato, come il Codice della Strada impone. Solo l’intervento delle Forze di Polizia, insieme alla Polizia Locale, ha permesso di fermare i due soggetti. Entrambi gli uomini sono stati portati all’ospedale Grassi, per fare le dovute valutazioni del tasso alcolemico.