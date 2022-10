Ostia: distrutte le panchine appena riverniciate, i vandali tornano all’assalto di Parco Pietro Rosa

Ritorna il problema dei vandali all’interno delle aree verdi di Ostia. In queste ore, è stato preso d’assalto, oltretutto nuovamente, il Parco Pietro Rosa, località proprio al centro della nota località balneare romana. Come ormai usuale in queste faccende, chi ha compiuto gli atti vandalici si è preoccupato di lavorare all’ombra della notte, per non dare nell’occhio a cittadini e soprattutto lavorare indisturbato durante la propria opera di distruzione.

Una situazione cui i residenti di Lido Centro, e in generale di Ostia Levante e tutto il territorio, hanno preso coscienza solamente ieri mattina. quando non gli è rimasto altro che contare i danni procurati dal folle gesto. Sono almeno le tre le panchine, peraltro in marmo, lanciate per aria da quella che sembra un’azione vandalica condotta da più soggetti. Parliamo di pesanti panche rovesciate da terra, spaccate o semplicemente rese inospitali per far sedere qualche persona volenterosa di passare qualche ora di relax al parco.

Parco Pietro Rosa nuovamente nel fuoco dell’azione vandalica

Come su altre tristi situazioni di Roma, la faccenda del Parco Pietro Rosa non meraviglia più nessun residente. Anzi, aumenta solo la rabbia davanti a un territorio che fotografa un avanzamento dei fenomeni di degrado. In tal contesto, la stessa area verde che affaccia su via Pietro Rosa non è nuova a queste situazioni. Parliamo di un immenso spazio che avrebbe una connotazione familiare, ma che oggi purtroppo viene vissuto da sbandati, soprattutto nelle ore notturne.

Alle immagini di famiglie che giocano coi propri bambini piccoli o ragazzi impegnati in partite di basket o pallavolo ai campetti del parco, si alternano però anche fotografie di profondo degrado. Persone, spesso senza fissa dimora, che a tutte le ore del giorno si ubriaca con fior di birre negli spazi del piccolo anfiteatro, che affaccia su viale della Vittoria.

Ma non solo. Rimangono anche le testimonianze di un’attività legata a baby gang o semplici gruppi di vandali da quartiere. Le panchine sradicate al parco l’altro ieri, sono solo l’ultima azione che riempie una lista ormai annosa sulla zona. Non solo il problema della sicurezza nel quadrante di Lido Centro, ma anche casi di aggressione a ragazzi, spesso appena maggiorenni se non più piccoli, avvenuti nelle strade attorno all’area verde di Pietro Rosa. Racconti di schiaffi o pugni a via Luigi Borsari, spesso solo per rubare un telefono o togliere la paghetta settimana di un malcapitato ragazzo.

Foto: @Roby Aragona