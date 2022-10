Terribile schianto auto moto sul lungomare di Torvaianica: centauro 26enne ferito in modo grave

Un brutto incidente si è verificato l’altro ieri, venerdì 21 ottobre 2022, sul lungomare di Torvaianica. A scontrarsi sono state un’auto e una moto e ad avere la peggio è stato un centauro trasportato d’urgenza a Roma con ferite piuttosto serie. A seguito dell’impatto con il veicolo infatti il motociclista è rovinato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pomezia unitamente ai sanitari del 118.

Cosa è successo a Torvaianica venerdì pomeriggio

Il sinistro si è verificato sul Lungomare delle Sirene (non nuovo a incidenti di questo tipo purtroppo) in corrispondenza di Via Toledo. E’ successo intorno alle 14.30. Stando alle prime informazioni disponibili la moto, una Kawasaki, si stava immettendo sulla strada principale da un passo carrabile quando, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, è avvenuto l’impatto con l’auto, modello BMW. Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 26 anni.

Come sta il 26enne ferito nell’incidente sul Lungomare delle Sirene

Stando alle informazioni raccolte da Il Corriere della Città il giovane, a seguito dell’incidente, è stato trasportato all’Ospedale S. Eugenio di Roma. Qui è stata accertata la presenza di fratture multiple in varie parti del corpo. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Ieri, lo ricordiamo, un altro terribile incidente si è verificato sulle strade della Provincia di Roma: una carambola micidiale che, anche in questo caso, ha coinvolto una moto ma a differenza di quanto avvenuto sul litorale non ha lasciato purtroppo scampo al centauro.

Foto di repertorio

Leggi anche: Pontina, perde il controllo e si cappotta: incidente tra altre auto per evitarla, ferita una donna