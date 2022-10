Incidente sulla Tiburtina: Emanuele travolto e ucciso da un pullman, rinviato a giudizio l’autista

Emanuele Lenzoni è morto a soli 38 anni a seguito di del tragico incidente che lo ha visto protagonista il 18 gennaio del 2021. Sbalzato dal proprio scooter Honda SH, si è subito pensato che la causa scatenante della tragedia fosse stata il ghiaccio killer ma le indagini sul caso hanno poi rivelato una diversa versione dei fatti. Infatti, a finire nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso il conducente di un pullman turistico che nel processo preliminare avvenuto lo scorso 14 settembre è stato rinviato a giudizio.

Emanuele Lenzoni morto in un incidente sulla Tiburtina

I fatti risalgono al 18 gennaio del 2021. Emanuele si stava recando al lavoro quando, intorno alle 6.30, è avvenuta la tragedia. Sbalzato dal proprio scooter Honda SH, violentissimo l’impatto che è costato la vita al centauro. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, Emanuele è morto tragicamente a soli 38 anni. In un primo momento, le indagini degli inquirenti si erano concentrate sulla velocità e sulla pericolosità del ghiaccio che in quel frangente ha tenuto sotto scacco le strade capitoline ma, le indagini hanno poi rivelato qualcosa di diverso.

Le indagini

A finire nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso l’autista di un pullman turistico. L’uomo, un 55enne, sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro con il proprio mezzo ma si è poi dato alla fuga senza prestare alcun soccorso. A riprendere il passaggio del pullman proprio in quel tratto di strada e a quell’ora alcune telecamere di video sorveglianza.

Ora, a distanza di quasi un anno dall’accaduto le indagini sono andate avanti. L’autista del pullman, M.Z. — che il 18 gennaio 2021 ha investito Emanuele — nel processo preliminare del 14 settembre 2022 è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale e omissione di soccorso. La prossima udienza è fissata per il 23 febbraio 2024.