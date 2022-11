Roma, brutto incidente nella Galleria Giovanni XXIII: strada chiusa

Brutto incidente questa mattina a Roma intorno alle ore 6:30 nella Galleria Giovanni XXIII in direzione Foro Italico-via Salaria. Un uomo a bordo di un’auto, dopo aver sbandato per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto si è rigirata su sé stessa, finendo la corsa in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L’uomo alla guida, che non è rimasto ferito, è uscito dalla vettura per chiedere soccorso.Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada per consentire la rimozione dell’auto.