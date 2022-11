Incidente mortale a Fiumicino, addio a Rodolfo Infantino: aveva 64 anni

Uno scontro fatale che non gli ha lasciato scampo. Così è morto nella giornata di ieri Rodolfo Infantino, 64 anni, il centauro rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto a Fiumicino lungo Via dell’Aeroporto all’interno del quadrante Isola Sacra. A scontrarsi, come vi abbiamo riportato ieri, sono stati un’auto e una moto: ad avere la peggio è stato proprio il centauro 64enne, la cui identità è stata resa nota da Il Messaggero, deceduto a causa delle ferite riportate.

L’incidente mortale

Lo schianto si è verificato ieri pomeriggio, martedì 29 novembre 2022, intorno alle 17.00 in direzione dell’aeroporto. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino. Ingenti le ripercussioni al traffico con la circolazione che è rimasta letteralmente paralizzata per tutto il pomeriggio.

La dinamica

Al vaglio la dinamica che ha portato al sinistro costato la vita al motociclista che viaggiava a bordo di una Yamaha. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i caschi bianchi del Comune del litorale. La strada è rimasta chiusa dalle 18.00 tra il Ponte della Scafa e Via Arsiero in entrambe le direzioni. Il traffico veicolare è stato deviato su Via della Scafa.

Gli incidenti gravi a Roma e dintorni negli ultimi giorni

In questi ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti gravi a Roma e nel suo hinterland. L’altro ieri un maxi incidente tra sette veicoli ha provocato la chiusura della Galleria Giovanni XXIII con una persona rimasta ferita. Nel weekend invece 4 giovani sono rimasti coinvolti in un terribile incidente frontale, mentre in precedenza un centauro era rimasto gravemente ferito dopo uno scontro avvenuto sull’Olimpica. Le strade della Capitale dunque (ma non solo come visto) continuano a registrare incidenti con conseguenze spesso drammatiche: secondo gli ultimi report nei primi mesi del 2022 ci sono stati 62 sinistri gravissimi, con 145 decessi e 78 feriti. Numeri, purtroppo, confermati anche dagli episodi registrati anche in questi giorni.