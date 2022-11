Roma, incidente frontale all’alba: feriti 4 ragazzi

Terribile incidente quello avvenuto questa mattina all’alba a Roma, in via di Torrenova, a pochi metri dall’incrocio con via Prenestina. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, due auto. In un impatto frontale, che è stato violento.

L’incidente in via di Torrenova

A bordo delle due vetture dei ragazzi, forse di ritorno dalla serata trascorsa in qualche locale. In quel sabato sera che poteva trasformarsi in tragedia. A scontrarsi una Opel Corsa bianca e una Lancia Y, ma al momento la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire: è probabile che una delle due auto abbia invaso la corsia dell’altra. E l’impatto sia stato così frontale. E violento, come dimostrano le immagini: le due vetture distrutte nelle parte anteriore.

Come stanno i ragazzi

Quattro i ragazzi rimasti feriti, ma fortunatamente non in maniera grave: i giovani, a bordo delle auto, hanno riportato fratture e contusioni. Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i caschi bianchi: ora spetterà a loro ricostruire la dinamica. Dell’ennesimo incidente.