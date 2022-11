Anzio, ubriaco al volante uccide un uomo: arrestato per omicidio stradale

Nella tarda serata di domenica 20 novembre, è avvenuto un bruttissimo incidente tra due vetture nei pressi di Anzio. Da una parte la macchina di un ragazzo di 38 anni, che sotto l’effetto di sostanze alcoliche si era messo al volante con a bordo la propria compagna. Dall’altra le vittime dell’incidente, ovvero un 20enne con a bordo il proprio padre, seduto sul sedile del passeggero. Ad avere la peggio, nel drammatico sinistro, è stato il signore che accompagnava il giovane di 20 anni, che è morto per le ferite riportate.

Il drammatico incidente ad Anzio

Il violento incidente era stato segnalato da diversi residenti di Colle Romito, che sul posto hanno fatto intervenire i Carabinieri provenienti dal Comando di Marina San Lorenzo. Dopo il violento incidente, si sono precipitati i soccorsi per accertare le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. Il padre del 20enne, seduto sul lato del passeggero nell’autovettura, è risultato subito in condizioni definite “critiche”, dov’è deceduto poche ore dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’uomo avrebbe spirato per le gravi ferite riportate nell’incidente avuto nei pressi di Anzio.

Le altre persone rimaste coinvolte nel gravoso sinistro, hanno avuto bisogno solamente delle cure del pronto soccorso. Tutti, infatti, sono stati trasportati presso gli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno, per effettuare accertamenti più approfonditi sul loro stato di salute. In ospedale, il 38enne è risultato positivo al test con l’etilometro e a seguito della ricostruzione sulla base delle testimonianze raccolte e dei filmati di videosorveglianza, i Carabinieri lo hanno arrestato poiché gravemente indiziato del reato di omicidio stradale e tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Marina San Lorenzo per mostrare gli effetti dell’alcool sulla guida di un’autovettura, hanno ha organizzato una serie di interventi presso l’Istituto Apicio Colonna Gatti di Anzio e presso l’Istituto E. Loi di Nettuno, con la partecipazione della Dott.ssa Sara Nocera, referente dell’associazione no profit “A.CU.DI.PA.”. A margine dell’incontro, gli studenti hanno sperimentato la simulazione, tramite l’uso di particolari visori, di una guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, con lo sdoppiamento di immagini e la distorsione delle forme.