Ardea, brutto incidente: 4 feriti, uno è grave

Tremendo incidente sulla Litoranea Ostia-Anzio, all’altezza di Colle Romito, nel Comune di Ardea. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento nella serata di oggi, 20 novembre, intorno alle ore 19:30, provocando il ferimento degli occupanti delle vetture.

Lo scontro è avvenuto nel tratto in cui la strada prende il nome di via delle Pinete. L’urto è stato violentissimo: a seguito dello scontro sono rimaste ferite 4 persone, tra cui un’anziano, in modo grave.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anzio per i rilievi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Il personale di soccorso ha poi trasportato i feriti negli ospedali di zona. Particolarmente preoccupanti le condizioni della persona più anziana, trasportata in codice rosso.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono fermate in entrambi i sensi di marcia. I militari, per consentire i soccorsi, hanno infatti bloccato il transito alle auto per il tempo necessario ai sanitari di intervenire e per poter effettuare i rilievi necessari. L’incidente segue di appena 24 ore il sinistro avvenuto a poca distanza, in via Campo di Carne, che ha registrato due feriti.