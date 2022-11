Fiumicino, terribile incidente in autostrada A12: camion travolge camper, auto e furgone, 2 morti

Tremendo incidente questa notte sulla A12 Roma-Civitavecchia, al chilometro 4+800, tra Fregene e Fiumicino, in direzione Roma, intorno all’una. Lo scontro ha visto coinvolti quattro veicoli, un camion, un camper, un’auto e un furgone. Due le vittime accertate a seguito della tragedia.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il camion abbia centrato gli altri mezzi, dando origine al maxi incidente che ha provocato la morte di due persone. Pare che il furgone e il camper si fossero già scontrati: erano quindi fermi al centro della carreggiata e il camion, arrivando a velocità sostenuta, non è riuscito ad evitarli, prendendo poi anche l’auto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, vigili del fuoco di Cerveteri – con la squadra , e la squadra Usar di ricerca e persone – personale Anas, i soccorsi meccanici, la polizia stradale ed il personale della direzione V tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Le vittime sono un cittadino di origine bengalese, che viaggiava a bordo del furgone e il conducente del camper. Ferito il conducente del camion.

Strada chiusa

Per permettere i rilievi e gli accertamenti di rito, oltre che per mettere in sicurezza il tratto dove è avvenuto l’incidente, la strada è stata chiusa fra le uscite Fregene e lo svincolo per l’A91, in direzione Roma, e riaperta solo in tarda mattinata.