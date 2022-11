Maxi incidente in Galleria Giovanni XIII, coinvolte 7 auto: un ferito, traffico in tilt

Non c’è tregua a Roma. E anche questa mattina gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con un incidente, l’ennesimo di una lunga scia che ha mandato in tilt il traffico. Lo scontro, per cause ancora tutte da accertare, è avvenuto tra 7 veicoli, tutto, almeno da una primissima ricostruire, per evitare una moto. Al momento non è chiara la dinamica e i caschi bianchi sono al lavoro, stanno eseguendo tutti i rilievi.

L’incidente è avvenuto nella Galleria Giovanni XIII, poco dopo le 8 di questa mattina. E subito il traffico è andato in tilt: prima rallentato, ora totalmente fermo. Stando all’ultimo aggiornamento, infatti, la galleria è stata chiusa. Auto incolonnate in via della Pineta Sacchetti e incrocio via del Foro-Italico Tangenziale Est, ripercussioni anche in via del Foro Italico-Tangenziale est.

Al momento i vigili urbani stanno eseguendo i rilievi, ma sembrerebbe che ci sia stato un ferito, fortunatamente non in modo grave.

Seguiranno aggiornamenti