Maxi incidente sulla Tuscolana, carambola tra 11 auto: traffico in tilt

Maxi incidente sulla Tuscolana, all’altezza del cavalcavia Anagnina. Ben 11 i veicoli coinvolti e il traffico, come si può immaginare, è in tilt. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, sul posto i caschi bianchi stanno eseguendo i rilievi e la dinamica è ancora tutta da accertare.

Incidente mortale sulla Colombo, il campo sportivo della G. Castello intitolato a Francesco Valdiserri

Incidente sulla Tuscolana

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, ben 11 auto. Ma fortunatamente nessuno dei conducenti e dei passeggeri è rimasto ferito in modo grave. Il traffico, però, è in tilt e nonostante siano passate ore dall’incidente, continuano ad esserci problemi legati alla viabilità.

Tragico incidente a Roma: morto il 20enne Samuel Melis

Traffico paralizzato

Si registrano rallentamenti tra via delle Capannelle e via del Casale Ferranti, in direzione del Raccordo Anulare. C’è una riduzione di carreggiata e il traffico viene deviato su via di Torre Spaccata. Rallentamenti e auto incolonnate anche verso il centro della Città. Al momento i caschi bianchi del Gruppo Tuscolano, insieme ad altre pattuglie, sono sul posto per ricostruire l’esatta dinamica.