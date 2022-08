Terribile incidente sulla Prenestina, perde la vita il 38enne Fabrizio Veneziale

Si chiamava Fabrizio Veneziale, aveva 38 anni e faceva il barista, l’uomo morto questa mattina alle 5:30 nel terribile incidente in via Prenestina, a Roma, all’incrocio con viale della Serenissima.

La ricostruzione dell’incidente

Fabrizio si trovava a borso della sua moto, una Honda 400. Stava andando al lavoro. Ad un tratto viene travolto da una Mercedes condotta da una donna di 46 anni. L’urto lo ha fatto sbalzare contro un furgone, un Ducato della Fiat. La Mercedes viaggiava in direzione centro, mentre Fabrizio andava verso Tor De’ Schiavi.

Adesso andrà accertato se la donna sia passata quando il semaforo era rosso. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale, che hanno inviato un’informativa in Procura. Se questa tesi venisse conformata, per lei scatterebbe l’accusa di omicidio stradale.

Amante degli animali

Fabrizio Veneziale amava i cani. Aveva scelto come foto del profilo Facebook quella insieme al suo cane. Lavorava da non molto in un bar in zona Tor De’ Schiavi, mentre in precedenza aveva prestato servizio per numerosi anni presso l’Antico Caffè Castellino di via Cesare Battisti.