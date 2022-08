Tragico incidente sulla Prenestina, carambola tra tre mezzi: morto 38enne

Aveva 38 anni il centauro che questa mattina, all’alba, ha perso vita nell’ennesimo (e purtroppo) incidente avvenuto a Roma, in via Prenestina, all’altezza dell’incrocio con viale della Serenissima.

Incidente mortale sulla Prenestina

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, tre mezzi: una Mercedes, un autocarro Fiat Ducato e il motoveicolo Honda 400, quello sul quale viaggiava la vittima, un italiano di 38 anni. Alla guida dell’auto una donna di 46 anni, che poi è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per tutti gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente mortale questa mattina sono intervenuti i caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino, per tutti i rilievi del caso. Nonostante siano passate ore dal sinistro, che è avvenuto intorno alle 5.30, le indagini sono ancora in corso perché ai caschi bianchi spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica, capire come i tre mezzi si siano scontrati, se siano stati rispettati o meno i semafori e i limiti di velocità. Quello che è certo, purtroppo, è che un uomo ha perso la vita.