Roma, passa la notte con 3 prostitute: trovato morto 30enne

Ritrovato in auto poco dopo la mezzanotte di ieri, 17 agosto, sono attualmente in corso le indagini per determinare le cause del decesso di un 30enne di origini cinesi. Secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe passato la notte in compagnia di tre prostitute in Piazza dei Bossi.

Leggi anche: Sesso con le prostitute tra Pomezia e Ardea, ma poi chi pulisce? In strada resta di tutto (FOTO)

Passa la notte con 3 prostitute e poi si sente male: l’allarme

A dare l’allarme una donna romena che ha iniziato a gridare nella piazza deserta. A pochi metri da lei infatti c’era un’auto parcheggiata con all’interno l’uomo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Porta Maggiore ed il personale del 118. Inutili i tentativi per rianimarlo. La vittima, un uomo cinese di 30 anni ma nato a Roma — sarebbe infatti morta sul colpo.

Le indagini

Al momento le indagini da parte della Procura di Roma sono ancora in corso ma l’ipotesi maggiormente accreditata sembrerebbe quella che l’uomo sia deceduto a causa di un malore. Ritrovata all’interno dell’auto anche una bottiglia di alcolici, poi un passante avrebbe riferito di aver visto tre donne in abiti succinti uscire dalla vettura. Un giallo, quello che deve la morte del 30enne, ancora tutto da svelare.

Nessun segno di violenza sul corpo

Come detto, vani i tentativi di soccorrere l’uomo. Il suo corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia ma al momento il medico legale non ha riscontrato su di esso segni di violenza.