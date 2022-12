Sicurezza stradale nelle città: Roma è ultima in classifica

Roma, un nuovo primato per la capitale: è la città europea con minor sicurezza stradale e con il tasso d’incidenti più alto d’Europa. Secondo lo studio di Cyclopedia le strade romane sono le più pericolose. E gli incidenti, che sembrano quasi essere all’ordine del giorno, ne sono la triste dimostrazione. Quali sono le cause di questa situazione? Quello che è certo è che i romani non si sentono per nulla sicuri. E ora uno studio gli dà ragione.

I problemi delle strade di Roma

Cyclomedia ha elaborato uno studio sulla sicurezza stradale urbana delle sedici capitali europee, per cui ha intervistato oltre 4.000 cittadini. E i risultati per la Capitale sono preoccupanti: il tasso di sinistri è altissimo e le strade sono tra le meno sicure d’Europa. I risultati delle interviste parlano chiaro: il 37% degli intervistati ha paura a percorrere le strade romane, mentre la media europea è decisamente più bassa e si attesta al 22%. Perché le strade della città capitolina sono così pericolose?

Le cause degli incidenti

Sono molte le cause per cui i numeri degli incidenti romani sono così alti, in particolare: la scarsità dell’illuminazione stradale e i dissesti strutturali che rendono le strade poco sicure. Un’altra inchiesta di Repubblica sottolinea, invece, che i fattori principali siano altri due: l’eccesso di velocità tipico dei guidatori romani e l’abuso di alcol alla guida. Immancabili, ai giorni nostri, le molte distrazioni da smartphone. Infatti, Roma ha il primato italiano (e tristissimo) per incidenti mortali su strada: 150 morti solo nel 2022.

Roma non è una città sicura

I risultati dello studio sono preoccupanti per chi vive a Roma. Un alto tasso di persone intervistate ha dichiarato di preferire gli spostamenti con i mezzi pubblici per questioni di sicurezza. Nella città eterna non ci sono molte piste ciclabili, e comunque vengono poco utilizzate. Ben il 90% degli intervistati preferisce gli spostamenti in auto anziché in bicicletta. Soltanto il 23% dei romani consiglierebbe di vivere in città in termini di sicurezza.

Quali sono le città più sicure d’Europa?

I risultati dello studio vedono come prime in classifica Vienna e Varsavia, dove l’85% dei cittadini si sente sicuro a percorrere le strade della città. Questi dati delle due capitali sono ben oltre la media europea del 71%. I viennesi dichiarano di sentirsi al sicuro perché c’è un’ottima manutenzione stradale e le vie sono ben illuminate, infatti il 74% degli intervistati si sente molto sicuro anche a girare in bicicletta la notte. A Vienna e a Parigi il tasso d’incidenti è decisamente basso: il 67% dichiara di non essere mai stato coinvolto in un incidente, ben al di sopra della media europea del 50%.

Ecco la classifica:

Vienna (85%) Varsavia (85%) Helsinki (84%) Oslo (84%)

Stoccolma (83%) Copenaghen (83%) Madrid (78%) Londra (77%) Bratislava (76%) Berlino (74%) Amsterdam (72%) Bruxelles (72%) Budapest (72%) Parigi (60%) Praga (57%) Roma (26%)

Ad Amsterdam e Copenaghen la bicicletta è il mezzo prediletto per gli spostamenti stradali. Copenaghen è anche la città più inclusiva per le persone disabili: la maggior parte delle strade è percorribile per persone in sedia a rotelle. Ma questo, purtroppo, non si può dire di Roma.