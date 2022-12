Telelaser sulle strade del Lazio, controlli anche a Natale: Roma Civitavecchia e non solo, l’elenco delle postazioni

Non si fermano i controlli della Polizia Stradale sulle strade del Lazio nemmeno in questa settimana che ci porterà al giorno Natale. Diverse le postazioni in programma che interesseranno alcune delle arterie principali regionali, dalla Provincia di Roma, a quella di Latina passando per Viterbo. A rendere noto il calendario delle postazioni mobili è la Polizia di Stato che rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. L’elenco degli autovelox, com’è noto, è aggiornato settimanalmente.

Autovelox Lazio nella settimana dal 19 al 25 dicembre 2022

Di seguito l’elenco delle postazioni di questa settimana. A differenza delle scorse settimane nei prossimi giorni non sono previste postazioni mobili con il telelaser lungo la Pontina o il Grande Raccordo Anulare di Roma. Presenti invece quelle sulla Roma Civitavecchia.

Lunedì 19/12/2022: Strada Statale SS / 630 Ausonia LT

Martedì 20/12/2022: Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

Sabato 24/12/2022: Autostrada A /A/24 ROMA-MANDELA RM

Domenica 25/12/2022: Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Le multe a Roma

Recentemente, nella Capitale in particolare, le forze dell’ordine hanno elevato numerose contravvenzioni per violazione al codice della strada. Tra le multe più ricorrenti quelle per l’alta velocità ma anche, purtroppo, per la guida in stato di ebrezza. Nello scorso weekend, complessivamente, numeri alla mano, sono state 1.118 le violazioni accertate per il mancato rispetto del codice della strada a Roma, a cui vanno sommate ulteriori 2.373 verifiche sui limiti di velocità dalle quali sono scaturite 369 sanzioni e 19 patenti ritirate, di cui 15 per guida in stato di ebbrezza. In questo caso ad operare i controlli è stata la Polizia Locale di Roma Capitale.